Mainz (ots) -Bei ihren Fans entfacht Superstar Taylor Swift Liebe, Leidenschaft und Hysterie. Die "37°Leben"-Dokumentation:"Being Swiftie - Ein Leben für Taylor Swift", die in der ZDFmediathek (https://www.zdf.de/dokumentation/37-grad-leben/being-swiftie-mein-leben-fuer-taylor-swift-102.html) abrufbar und am Sonntag, 4. August 2024, um 9.03 im ZDF zu sehen ist, zeigt, was dran ist am Hype und was er den Fans wirklich bringt, während Taylor Swift Millionen scheffelt.Jacki, 23, ist schon seit zehn Jahren Fan. Sie hat ihre engsten Freunde über die Swiftie-Community gefunden, unterhält Kontakte in die ganze Welt. Das Fantum ist Teil ihrer Persönlichkeit geworden, die Konzerte und Reisen dorthin gelten als Höhepunkt des Jahres.Kim, 26, wurde wegen ihrer Begeisterung für Taylor Swift in der Schule belächelt. Ihr wurde das Gefühl gegeben, peinlich zu sein. Das änderte sich, als sie 2015 das erste Konzert besuchte, andere Swifties traf und an Selbstbewusstsein gewann. Sie gründete einen Instagram-, später einen TikTok-Kanal, auf denen sie Taylor Swift und das Leben als Swiftie be-, aus- und hinterleuchtet.Beide Frauen gehen dieses Jahr auf sieben Taylor-Swift-Konzerte. Dies sei ein Ritual unter den Swifties - ähnlich wie das Erstellen aufwendiger Outfits oder von Freundschaftsarmbändern, die am Konzerttag getauscht werden. Das schweiße die Community zusammen, heißt es. Ein unbeschreibliches Gemeinschaftsgefühl, schwärmen sie.Ein Gefühl, das von Taylor Swift und ihrem Management bewusst gesteuert wird. Nicht selten platziert die Sängerin kleine Geheimnisse, sogenannte "Easter Eggs" in ihre Lieder-Videos, Auftritte, Kleidung und Social-Media-Posts. Kim und Jackie versuchen, wie unzählige andere auch, diese "Secrets" zu finden und zu entschlüsseln. In der Swiftie-Wohlfühl-Community haben die beiden ihren Ort gefunden, an dem sie sich sicher fühlen und nicht mehr belächelt werden.Die Sendung wird mit Untertiteln angeboten.