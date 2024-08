ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Axa auf "Buy" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Der Versicherer habe die Gewinnerwartungen im ersten Halbjahr dank des Schaden- und Unfallgeschäfts übertroffen, schrieb Analyst Will Hardcastle in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der angekündigte Verkauf der Investmentmanagement-Tochter Axa IM an die französische Bank BNP Paribas erfolge derweil zu einem Preis, der über dem von ihm angesetzten Wert liege. Das mache mit Blick auf die Bewertung der Aktien mehr als zwei Prozent aus./mis/ajx



