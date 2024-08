FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Volkswagen von 180 auf 150 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Autokonzern habe den Jahresausblick nach unten hin verengt, schrieb Analyst Tim Rokossa in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings könnte die Aktie eine harte Zeit haben, bevor klar sei, ob sich die Absatzpreise tatsächlich stabilisierten oder in eine Abwärtsspirale gerieten./edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.08.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.08.2024 / 06:02 / CET



ISIN: DE0007664039