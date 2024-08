NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Amazon von 240 auf 230 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Bereich Amazon Web Services (AWS) habe den Staffelstab übernommen mit weiter anziehender Wachstumsdynamik und starken Margen, schrieb Analyst Douglas Anmuth in seinem am Freitagmorgen vorliegenden Kommentar zu den Zahlen. Das klassische Retailgeschäft biete durchwachsene Signale./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.08.2024 / 03:07 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.08.2024 / 03:07 / EDT



ISIN: US0231351067