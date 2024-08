(shareribs.com) London 02.08.2024 - Die Ölpreise bewegen sich am Freitag leicht nach oben, steuern aber auf ein weiteres Wochenminus zu. Die OPEC+ hat bekannt gegeben, dass sie an der bisherigen Angebotsplanung festhalten will. Die Staaten der OPEC+ hatten vor einigen Monaten beschlossen, das Rohölangebot bis Ende 2025 langsam wieder zu erhöhen. Teil dieser Strategie war es, die Kürzungen ab Oktober ...

