Die Anspannung am Markt ist greifbar, die Gewinne vom Mittwoch haben die Anleger schon längst wieder abverkauft. Der CNN Fear & Greed Index notiert bei 33, was Angst bedeutet. Die Aktie von Nvidia, monatelang der absolute Superstar an der Börse, steht auch am Freitag unter Druck. Der Druck wird immer größer.

Den vollständigen Artikel lesen ...