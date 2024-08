Boston (www.fondscheck.de) - Juli war erneut ein sehr starker Monat für europäische ETFs mit über 24 Milliarden USD an Mittelzuflüssen, so Markus Weis, SPDR-Deutschlandchef bei State Street Global Advisors.12,5 Milliarden USD seien davon in Aktien-ETFs und 9,3 Milliarden USD in Renten-ETFs gegangen. Geldmarkt ETF hätten ein Plus von 1,2 Milliarden USD verbuchen können und Rohstoff-ETFs immerhin 400 Millionen USD. ...

