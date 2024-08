Neuss (ots) -Urs Vögeli ist seit dem 1. August 2024 Vorsitzender der Geschäftsführung der Janssen-Cilag GmbH, dem Pharmasegment von Johnson & Johnson in Deutschland. Er folgt auf Andreas Gerber, der als Worldwide Vice President of Oncology in die US-amerikanische Konzernzentrale von J&J wechselt. Vögeli berichtet an den Company Group Chairman EMEA, Kris Sterkens, und ist Mitglied im EMEA Leadership Team. Der gebürtige Schweizer kommt von Johnson & Johnson Australien und Neuseeland (ANZ), wo er seit 2022 als Area Director tätig war. Davor leitete er unter anderem drei Jahre lang die Geschäfte von Johnson & Johnson in der Schweiz. Parallel zu seinen bisherigen Geschäftsführerrollen engagierte Vögeli sich in relevanten Branchenverbänden, unter anderem als Vizepräsident des schweizerischen Pharmaverbands Interpharma.Urs Vögeli verfügt über 15 Jahre internationale Erfahrung in der Pharmabranche. Das deutsche Gesundheitssystem kennt er aus seiner Zeit als Commercial Director Oncology and Hematology und Mitglied der deutschen Geschäftsleitung, der er bis 2018 angehörte. Vor seiner Karriere bei Johnson & Johnson war er in verschiedenen Funktionen bei internationalen forschenden Arzneimittelherstellern tätig."Johnson & Johnson ist ein maßgeblicher Treiber des medizinischen Fortschritts. Damit dieser verlässlich bei den Menschen ankommt und Patient:innen sich darauf verlassen können, im richtigen Moment Zugang zu den für sie am besten geeigneten Therapien zu haben, werde ich mich im Austausch mit allen relevanten Partnern im Gesundheitssystem für den frühen Zugang zu medizinischen Innovationen und einen wettbewerbsfähigen Pharmastandort Deutschland stark machen", so Vögeli.Über Johnson & JohnsonWir bei Johnson & Johnson sind davon überzeugt, dass Gesundheit alles ist. Unsere Stärke im Bereich der medizinischen Innovationen ermöglicht uns, komplexe Krankheiten zunehmend wirksam zu behandeln, zu verhindern oder sogar zu heilen. Wir entwickeln innovative medizinische Therapien, die immer intelligenter, individueller und für die Betroffenen immer weniger belastend sind. Unsere breite Expertise in den Bereichen innovative Therapien und Medizintechnik ist einzigartig. Sie befähigt uns, ganzheitliche, zukunftsweisende Gesundheitslösungen zu entwickeln, die die Gesundheit von Menschen weltweit nachhaltig verbessern.Erfahren Sie mehr auf unserer Website (https://www.janssen.com/germany/) und folgen Sie uns auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/showcase/janssen-germany/).Janssen-Cilag GmbH, a Johnson & Johnson company.EM-161921Pressekontakt:Anika Armborstpresseteam@its.jnj.com+49 2137-955-6804Original-Content von: Janssen-Cilag GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/16998/5836030