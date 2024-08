NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für BNP Paribas anlässlich einer möglichen Übernahme der Axa-Investment-Tochter auf "Buy" mit einem Kursziel von 83,70 Euro belassen. Der geplante Deal würde strategisch zur Kapitaleinsatzstrategie der Großbank passen, schrieb Analyst Chris Hallam in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem stelle er fest, dass sich die Branche derzeit auf kapitalschonende, gebührenbasierte Geschäftsbereiche wie Versicherungen und Vermögensverwaltung konzentriert./edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.08.2024 / 19:19 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

