Mülheim an der Ruhr (ots) -ALDI SÜD überrascht seine Kund:innen mit einer besonderen Aktion: Am 7. August startet der Discounter seine Döner-Roadshow vor Filialen und tourt durch vier deutsche Städte, um möglichst vielen Menschen günstigen Döner anzubieten. Die Aktion "Döner für alle" ist eine Reaktion auf die von vielen Bürger:innen geforderte Dönerpreisbremse. Ganz im Sinne des ALDI SÜD Claims "Gutes für alle." werden verschiedene Döner-Varianten mit und ohne Fleisch für nur zwei bzw. drei Euro angeboten - selbstverständlich zubereitet mit den beliebten ALDI Eigenmarken. Alle Einnahmen werden an die regionalen Tafeln gespendet.Vier Städte, vier Termine: Döner ab zwei EuroAb dem 7. August wird vor einer ALDI SÜD Filiale in den vier deutschen Städten Düsseldorf, Mainz, München und Nürnberg ein Döner-Truck stehen. Dort können Kund:innen jeweils von 11 bis 18 Uhr einen frischen und besonders günstigen Döner ergattern. Es gibt sowohl eine vegetarische Variante für nur zwei Euro als auch Kebab mit Huhn und Rindfleisch (jeweils Haltungsform 4) für nur drei Euro. Alle Varianten werden mit den ALDI Eigenmarken wie GUT BIO, Nur Nur Natur, GOLDÄHREN und MY VAY zubereitet. Kund:innen erhalten den Döner an diesen Standorten auf dem ALDI SÜD Parkplatz:07. August in Düsseldorf, Ahnfeldstraße 209. August in Mainz, Bürgermeister-Alexander-Straße 914. August in München, Frankfurter Ring 1916. August in Nürnberg, Grolandstraße 43Der Erlös kommt den regionalen Tafeln zuguteDie gesamten Einnahmen aus der Aktion "Döner für alle" werden an die regionalen Tafeln in den jeweiligen Städten gespendet, mit denen ALDI SÜD schon seit vielen Jahren zusammenarbeitet. ALDI SÜD möchte mit der Aktion "Döner für alle" zeigen, dass es nicht nur die günstigsten Preise gibt, sondern dem Unternehmen auch gesellschaftliche Verantwortung am Herzen liegt."Die Aktion 'Döner für alle' ist als Reaktion auf die Debatte rund um die gestiegenen Döner-Preise entstanden. Mit dem Angebot des beliebten Fast Foods zu einem besonders günstigen Preis, möchten wir den Menschen eine Freude bereiten und unterstreichen dabei unsere Rolle als Preisführer", sagt Christian Göbel, stellvertretender Geschäftsführer Marketing & Communication bei ALDI SÜD.