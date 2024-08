Zürich - Am Schweizer Aktienmarkt geht es zum Wochenschluss deutlich nach unten. Grund dafür sind Konjunktursorgen, die am Vortag nach enttäuschenden US-Daten aus der Industrie und vom Arbeitsmarkt die zuvor noch klar positive Stimmung verdrängt haben. Die Marktteilnehmer befürchteten, dass die US-Notenbank Fed, die am Mittwoch den Leitzins nicht angetastet hat, mit einer geldpolitischen Lockerung zu lange gewartet haben könnte. Vor allem bei den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...