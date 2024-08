FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Klöckner & Co von 7,50 auf 7,00 Euro je Aktie gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Geschäftsentwicklung des Stahlhändlers im zweiten Quartal spiegele die anhaltenden Herausforderungen des makroökonomischen Umfelds wider, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er senkte seine Schätzungen, sieht aber Chancen auf eine Geschäftsstabilisierung und im Aktienkurs sei schon viel Negatives eingepreist./gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.08.2024 / 10:57 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.08.2024 / 11:06 / MESZ





ISIN: DE000KC01000