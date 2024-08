Frankfurt/Main - Der Dax ist am Freitag nach einem bereits schwachen Start in den Handelstag bis zum Mittag weiter klar im roten Bereich geblieben. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 17.800 Punkten berechnet, 1,6 Prozent unter dem Schlussniveau vom Vortag.



Dementsprechend bewegten sich auch fast alle Einzelwerte im Minus. Am Ende der Kursliste fanden sich Siemens Energy, RWE und Daimler Truck wieder. Dem Trend leicht trotzen konnten unter anderem Qiagen, Brenntag und Beiersdorf.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Freitagnachmittag stärker: Ein Euro kostete 1,0821 US-Dollar (+0,27 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9241 Euro zu haben.



Der Goldpreis konnte profitieren, am Nachmittag wurden für eine Feinunze 2.464 US-Dollar gezahlt (+0,7 Prozent). Das entspricht einem Preis von 73,22 Euro pro Gramm.



Der Ölpreis stieg unterdessen leicht: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Freitagnachmittag gegen 12 Uhr deutscher Zeit 79,63 US-Dollar, das waren 11 Cent oder 0,1 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.