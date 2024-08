NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Intel nach Quartalszahlen von 35 auf 26 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Operative Fehlentwicklungen, die zu erwartende mäßige Nachfrage im zweiten Halbjahr und Marktanteilsverluste untermauerten seine weiter negative Sicht auf die Aktie des Halbleiterkonzerns, schrieb Analyst Harlan Sur in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er senkte seine Schätzung für das diesjährige bereinigte Ergebnis je Aktie drastisch./gl/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.08.2024 / 05:37 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.08.2024 / 05:37 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US4581401001