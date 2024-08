AUGSBURG (dpa-AFX) - Der Getriebehersteller Renk und der italienische Lastwagen- und Panzerbauer Iveco haben eine Zusammenarbeit bei Antriebssystemen für Kettenfahrzeuge vereinbart. Ziel sei es, das Know-how beider Firmen in der Entwicklung und Fertigung gemeinsam zu nutzen, die europäische Lieferkette zu stärken, die Produktionskapazität zu erhöhen und das Potenzial für zukünftige Kampfplattformen auszuloten, teilten sie am Freitag in Augsburg und Turin mit./rol/DP/jha