Leipzig (ots) -"Elefant, Tiger & Kids" startet in die dritte Staffel. Bis zum 15.8.2024 läuft noch die Bewerbungsphase für alle, die zwischen 14 -17 Jahren alt sind und Lust haben, sich auf das Abenteuer Zoo einzulassen.Nach der erfolgreichen ersten und zweiten Staffel ("Goldener Spatz" / 2024 / Kategorie "Unterhaltung"), starten sechs Teens in neue, tierisch aufregende Abenteuer.Im Mittelpunkt der dritten Staffel stehen die Themen "Artenschutz" und "nachhaltiger Zoo". Dazu werden die Protagonisten und Protagonistinnen neben dem Zoo Leipzig auch andere Zoos im MDR-Gebiet kennenlernen - u.a. in Erfurt und Limbach-Oberfrohna.Gedreht wird in vier Blöcken á eine Woche. Drehstart ist im Zoo Erfurt am 21.10.2024 bis 27.10.24. Die Pflegerinnen und Pfleger in Limbach-Oberfrohna freuen sich auf die neuen "ETK"-Teens vom 31.03.2025 bis 05.04.2025. Im Zoo Leipzig werden die Sechs im Mai 2025 kräftig mithelfen und ab dem 02.06. bis 07.06.2025 geht es für die ETK-Zoo-Praktikantinnen und -Praktikanten noch einmal nach Erfurt.Geplant sind 18 bis 20 Folgen á 20 Minuten, die im 4. Quartal 2025 bei KiKA und im ERSTEN sowie in der ARD Mediathek ausgestrahlt werden."Elefant, Tiger & Kids" erweitert die erfolgreichste deutsche Zoo-Dokusoap "Elefant, Tiger & Co" mit einem besonderen Blick auf jüngere Menschen, bei denen Tier-und Artenschutz Themen mit besonderer Relevanz sind. Redaktionell betreut wird die Sendung von Anke Gerstel (verantwortliche Redakteurin) & Anke Lindemann (Redaktionsleitung). Produzent ist Cine Impuls Leipzig GmbH mit Anke Kossira als Producerin und Andrea Gentsch als Head-Autorin.Die Produktion will die Vorgaben des "Green Labels" umsetzen, nachhaltig produzieren und, wie auch schon in anderen Produktionen, den Diversitätsgedanken weitertragen.Für interessierte Bewerberinnen und Bewerber:etkbewerbung@cine-impuls.de