Mainz (ots) -"Luxus, Glamour, schöner Schein" heißt es ab Freitag, 2. August 2024, 9.00 Uhr, in der ZDFmediathek. Der "planet e."-Dreiteiler macht den Nachhaltigkeitscheck und geht den Produktions- und Arbeitsbedingungen von Luxushandtaschen, Modeschmuck und Fast-Fashion-Jogginganzügen auf den Grund.In der Folge "Handtaschen - It-Bags im Nachhaltigkeitscheck" geht es in die Welt der begehrten Luxus-Designerhandtaschen. Kunden sind bereit, mehrere tausend Euro dafür zu zahlen. Doch ist die Herstellung umweltfreundlicher und sozialer als bei billigen Modellen? Und was steckt hinter den Fakes der teuren Taschen? ZDF-Umweltreporter Andreas Stamm trifft Menschen, die von diesem Hype profitieren, und blickt hinter die Kulissen des schönen Scheins.Modeschmuck boomt und ist vor allem billig. Aber ist es moralisch und gesundheitlich vertretbar, ihn zu kaufen? Die Reportage "Billiger Schmuck - Modeschmuck als Massenware" zeigt, dass der Glanz seine Schattenseiten hat: In den Fabriken werden Hungerlöhne gezahlt und die Ohrringe, Ketten und Co., die zum Schnäppchenpreis verkauft werden, sind häufig mit Schadstoffen belastet - ein Gesundheitsrisiko für die Kundschaft.In "Jogginganzüge - Fast Fashion Trainingsanzüge" geht es um das Kleidungsstück, das in den letzten Jahren von der Sportkleidung zum Modestatement geworden ist. Das It-Piece Jogginganzug wird meist in Südostasien produziert - mit angeblich nachhaltigen Kunstfasern. Die Branche verspricht deren fachgerechtes Recycling. Wirklichkeit oder Fehlanzeige? Die Journalistin Gizem Eza wirft einen ernüchternden Blick hinter die Kulissen.Der Dreiteiler wird mit Untertiteln angeboten.KontaktBei Fragen zu "planet e." erreichen Sie Christina Betke, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 - 70-12717 oder per E-Mail unter betke.c@zdf.de und pressedesk@zdf.dePressefotosPressefotos zur Sendung erhalten Sie als Download (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpresseportal.zdf.de%2Fpresse%2Fplanete&data=05%7C02%7CBetke.C%40zdf.de%7Cf9bfca6a98a24131b3ca08dc83b56077%7C6725721fbd874b29a9be94b6260500e3%7C0%7C0%7C638530062225000693%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=tDEEaYclPJEzvzgrbpyZnpKPM72JzKg5lVHWe0CiTIg%3D&reserved=0) (nach Anmeldung) oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere InformationenDie "planet e."-Reportagen stehen in der ZDFmediathek zum Abruf bereit:Handtaschen - It-Bags im Nachhaltigkeitscheck (https://www.zdf.de/dokumentation/planet-e/planet-e-luxus-glamour-schoener-schein-100.html)Billiger Schmuck - Modeschmuck als Massenware (https://www.zdf.de/dokumentation/planet-e/planet-e-luxus-glamour-schoener-schein-102.html)Jogginganzüge - Fast Fashion Trainingsanzüge (https://www.zdf.de/dokumentation/planet-e/planet-e-luxus-glamour-schoener-schein-104.html)Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5836288