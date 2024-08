Amazon ist im vergangenen Quartal wieder deutlich gewachsen und hat Milliarden verdient. Doch die Wall Street erwartete mehr. Die Aktie fällt. Amazon-Kunden werden sparsamer - und das macht dem weltgrößten Online-Händler zu schaffen. Zugleich will der Konzern aber den Fokus auf Milliarden-Investitionen in Künstliche Intelligenz legen und Gewinnsteigerungen hinten anstellen. Bei den Anlegern kommt das alles nicht gut an: Die Aktie fiel im vorbörslichen ...

