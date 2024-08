Eine vollgepackte Handelswoche nähert sich dem Ende und Anleger mussten eine Vielzahl an Ereignissen verdauen. Rezessionssorgen haben am Donnerstag die US-Börsen tief in die Verlustzone gedrückt. Microsoft hat in dieser Woche ebenfalls Zahlen vorgelegt. Trotz positiver Entwicklung reagiert die Aktie schwach. Droht jetzt ein weiterer Abverkauf?

Den vollständigen Artikel lesen ...