DJ WOCHENVORSCHAU/5. bis 11. August (32. KW)

=== M O N T A G, 5. August 2024 *** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI Dienstleistungen Caixin/S&P Global Juli *** 07:00 DE/Aurubis AG, Ergebnis 9 Monate 07:00 DE/Bertrandt AG, ausführliches Ergebnis 3Q *** 07:30 DE/Infineon Technologies AG, Ergebnis 3Q (08:00 PK; 09:30 Analystenkonferenz) 08:00 DE/Washtec AG, Ergebnis 1H *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Juli *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Juli *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Juli *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) Juli *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Juli 10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland und Euroraum August *** 11:00 EU/Erzeugerpreise Juni 11:30 DE/Regierungs-Pk, Berlin *** 12:00 DE/Biontech SE, Ergebnis 2Q (14:00 Analysten- und Pressekonferenz) 12:15 DE/Bundesfinanzminister Lindner, Bürgerdialog "Jetzt", Potsdam *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) Juli *** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Juli 22:05 US/Adtran Inc, Ergebnis 2Q D I E N S T A G, 6. August 2024 *** 07:00 DE/Carl Zeiss Meditec AG, ausführliches Ergebnis 3Q *** 07:00 DE/Fraport AG, Ergebnis 2Q (14:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Rational AG, Ergebnis 1H (15:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Zalando SE, Ergebnis 2Q (09:00 PK; 09:30 Analystenkonferenz) *** 07:30 DE/Bayer AG, Ergebnis 1H (09:00 PK; 14:00 Analystenkonferenz) 07:30 DE/Manz AG, Ergebnis 1H *** 08:00 DE/Schaeffler AG, Ergebnis 1H (10:00 Analystenkonferenz) *** 08:00 IT/Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (MPS), Ergebnis 2Q 08:00 DE/Cherry SE, ausführliches Ergebnis 1H 08:00 DE/New Work SE, Ergebnis 1H *** 08:00 DE/Auftragseingang Juni *** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz Juni 11:30 Auktion 2,50-prozentiger Bundesobligationen mit Laufzeit Oktober 2029 im Volumen von 4 Mrd EUR *** 12:30 US/Caterpillar Inc, Ergebnis 2Q *** 13:00 US/Uber Technologies Inc, Ergebnis 2Q *** 14:30 US/Handelsbilanz Juni *** 22:01 US/Amgen Inc, Ergebnis 2Q 22:05 US/Airbnb Inc, Ergebnis 2Q M I T T W O C H, 7. August 2024 06:00 JP/Mazda Motor Corp, Ergebnis 1Q *** 07:00 AT/Kontron AG, Ergebnis 1H *** 07:00 DE/Commerzbank AG, Ergebnis 2Q (09:00 Analystenkonferenz; 10:30 Pk) *** 07:00 DE/Siemens Energy AG, Ergebnis 3Q (08:30 PK; 10:00 Analystenkonferenz) 07:00 NL/ABN Amro Holding NV, Ergebnis 2Q *** 07:30 AT/Voestalpine AG, Ergebnis 1Q (10:00 PK) *** 08:00 DE/Beiersdorf AG, Ergebnis 1H *** 07:30 DE/Continental AG, Ergebnis 1H *** 07:30 DE/Gea Group AG, ausführliches Ergebnis 1H (14:00 Analystenkonferenz) *** 07:30 DK/Novo Nordisk A/S, Ergebnis 2Q 07:30 DE/Sixt SE, Ergebnis 1H (10:00 PK) 07:40 DE/Elringklinger AG, Ergebnis 1H (14:00 Analystenkonferenz) 07:40 DE/Zeal Network SE, Ergebnis 1H *** 07:45 NL/Ahold Delhaize NV, Ergebnis 2Q 07:50 DE/Süss Microtec SE, Ergebnis 1H *** 08:00 CH/Glencore plc, Ergebnis 1H *** 08:00 DE/Puma SE, Ergebnis 2Q (15:00 Analystenkonferenz) *** 08:00 JP/Sony Corp, Ergebnis 1Q 08:00 DK/A.P. Moeller-Maersk A/S, Ergebnis 2Q 08:00 JP/Honda Motor Co Ltd, Ergebnis 1Q *** 08:00 DE/Handelsbilanz Juni *** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe Juni 09:00 JP/Softbank Corp, Ergebnis 1Q 11:30 DE/Regierungs-Pk, Berlin 11:30 Auktion 1,00-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit May 2038 im Volumen von 500 Mio EUR 11:30 Auktion 2,60-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit May 2041 im Volumen von 1,5 Mrd EUR *** 18:00 DE/Freenet AG, Ergebnis 2Q *** 22:05 US/Walt Disney Co, Ergebnis 3Q D O N N E R S T A G, 8. August 2024 *** 06:45 CH/Zurich Insurance Group AG, Ergebnis 1H 06:45 DE/Basler AG, Ergebnis 1H *** 07:00 DE/Allianz SE, Ergebnis 2Q (11:00 PK; 14:30 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Deutsche Telekom AG, ausführliches Ergebnis 1H (10:00 PK) *** 07:00 DE/Knorr-Bremse AG, ausführliches Ergebnis 2Q *** 07:00 DE/Siemens AG, Ergebnis 3Q (08:00 PK; 09:30 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/SMA Solar Technology AG, Ergebnis 2Q (13:30 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Ströer SE & Co KGaA, Ergebnis 2Q (09:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Vitesco Technologies Group AG, ausführliches Ergebnis 1H 07:00 DE/Aareal Bank AG, Ergebnis 2Q (09:30 PK) 07:00 DE/Grenke AG, Ergebnis 1H (11:30 PK) 07:00 DE/Hamborner Reit AG, Ergebnis 2Q 07:00 DE/Knaus Tabbert Group, ausführliches Ergebnis 1H 07:00 DE/Synlab AG, Ergebnis 2Q *** 07:30 DE/Munich Re, Ergebnis 1H (09:00 PK; 11:00 Analystenkonferenz) *** 07:30 DE/Prosiebensat1 Media SE, Ergebnis 1H (08:30 PK) *** 07:30 DE/Rheinmetall AG, ausführliches Ergebnis 2Q, (14:00 Analystenkonferenz) *** 07:30 DE/Scout24 SE, Ergebnis 2Q (15:00 Analystenkonferenz) 07:30 DE/Bike24 Holding AG, Ergebnis 1H 07:30 DE/Deutz AG, Ergebnis 2Q (09:00 Analystenkonferenz) 07:30 DE/Dürr AG, Ergebnis 1H (15:00 Analystenkonferenz) 07:30 DE/GFT Technologies SE, Ergebnis 1H 07:30 DE/Instone Real Estate Group SE, Ergebnis 1H 07:30 DE/SGL Carbon SE, Ergebnis 1H (14:00 Analystenkonferenz) 07:30 DE/SNP Schneider Neureither & Partner SE, Ergebnis 1H 07:30 DE/Uniper SE, ausführliches Ergebnis 1H (08:30 Analystenkonferenz) 07:30 LU/SAF-Holland SE, Ergebnis 1H *** 07:35 DE/United Internet AG, Ergebnis 1H (11:30 BI-PK) *** 07:50 DE/1&1 AG, Ergebnis 1H 08:00 DE/Deutsche Beteiligungs AG, Ergebnis 3Q 08:00 DE/Leifheit AG, ausführliches Ergebnis 1H 08:00 DE/OHB SE, Ergebnis 1H 08:00 DE/Westwing Group SE, Ergebnis 1H 08:00 IE/CRH plc, Ergebnis 2Q 08:00 DE/LKW-Maut-Fahrleistungsindex Juli 09:00 DE/Ionos Group SE, Ergebnis 1H 10:00 DE/Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK), Pressegespräch zu DIHK-Ausbildungsumfrage 2024, Berlin *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 22:00 US/Expedia Group Inc, Ergebnis 2Q 22:00 US/News Corp Ltd, Ergebnis 4Q F R E I T A G, 9. August 2024 *** 03:30 CN/Verbraucherpreise Juli 06:55 DE/Stratec SE, Ergebnis 1H *** 07:00 DE/Lanxess AG, ausführliches Ergebnis 2Q (10:00 PK; 13:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/LEG Immobilien SE, Ergebnis 2Q *** 07:30 DE/Bechtle AG, ausführliches Ergebnis 1H *** 07:30 FR/Arbeitslosenquote 2Q *** 07:35 DE/Jenoptik AG, Ergebnis 1H (11:00 PK) 07:35 IT/Assicurazioni Generali SpA, Ergebnis 1H *** 07:40 DE/Jungheinrich AG, Ergebnis 1H 07:45 DE/Eckert & Ziegler AG, Ergebnis 2Q *** 08:00 LU/RTL Group SA, Ergebnis 1H (09:00 PK) 08:00 DE/Hawesko Holding AG, Ergebnis 1H *** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) Juli 08:00 DE/Inlandstourismus Juni 08:00 DE/Insolvenzen Mai 2024 und Schnellindikator Juli 2024 *** 09:00 DE/EnBW Energie Baden-Württemberg AG, Ergebnis 1H (10:00 PK; 13:00 Analystenkonferenz) - SG/Börsenfeiertag Singapur ===

