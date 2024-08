DJ WOCHENVORSCHAU/12. bis 18. August (33. KW)

=== M O N T A G, 12. August 2024 06:00 DE/Adtran Networks SE, Ergebnis 2Q 07:10 DE/Hypoport SE, Ergebnis 1H *** 07:30 DE/Atoss Software SE, ausführliches Ergebnis 1H *** 07:30 DE/Hannover Rück SE, Ergebnis 1H *** 07:30 DE/Salzgitter AG, Ergebnis 1H 07:30 DE/Qbeyond AG, Ergebnis 1H *** 07:55 DE/Energiekontor AG, Ergebnis 1H 22:05 GB/MSCI, vierteljährliche Index-Überprüfung - DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Energie-Reise durch Deutschland - JP/Börsenfeiertag Japan D I E N S T A G, 13. August 2024 *** 06:55 DE/TAG Immobilien AG, Ergebnis 2Q *** 07:00 DE/Brenntag SE, Ergebnis 1H *** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Juli *** 07:00 DE/Hellofresh SE, Ergebnis 2Q 07:00 DE/Bilfinger SE, Ergebnis 2Q 07:00 DE/Thyssenkrupp Nucera AG & Co. KGaA, Ergebnis 3Q (10:00 PK) 07:00 DE/Wacker Neuson SE, ausführliches Ergebnis 2Q 07:10 DE/Norma Group SE, Ergebnis 2Q *** 07:30 DE/Henkel AG & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 1H 07:30 DE/Indus Holding AG, Ergebnis 1H 07:30 DE/Mutares SE & Co KGaA, Ergebnis 1H 07:30 DE/Renk Group AG, Ergebnis 1H 07:50 DE/Medios AG, Ergebnis 1H *** 08:00 DE/Cancom SE, Ergebnis 1H 08:00 DE/Secunet Security Networks AG, Ergebnis 1H *** 10:00 DE/Porsche Automobil Holding SE, Ergebnis 1H *** 11:05 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen August *** 12:00 US/Home Depot Inc, Ergebnis 2Q *** 14:30 US/Erzeugerpreise Juli - AT/Opec-Monatsbericht zum Ölmarkt Juli - AT/Bundesfinanzminister Lindner, Teilnahme an Treffen der deutschsprachigen Finanzministerinnen und -minister, Vorarlberg - DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Energie-Reise durch Deutschland M I T T W O C H, 14. August 2024 06:50 LU/Grand City Properties SA, Ergebnis 1H *** 07:00 DE/Ceconomy AG, Ergebnis 3Q *** 07:00 DE/Eon SE, Ergebnis 1H (09:00 PK) *** 07:00 DE/Evotec SE, Ergebnis 1H *** 07:00 DE/K+S AG, Ergebnis 1H (10:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/RWE AG, Ergebnis 1H (10:30 PK; 13:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Thyssenkrupp AG, ausführliches Ergebnis 9 Monate (11:00 Analystenkonferenz) 07:00 AT/Wienerberger AG, Ergebnis 1H 07:00 DE/Deutsche Pfandbriefbank AG, Ergebnis 2Q *** 07:30 DE/Nagarro SE, Ergebnis 1H *** 07:30 DE/Talanx AG, Ergebnis 2Q 07:30 DE/Adesso SE, Ergebnis 1H 07:30 DE/Aumann AG, Ergebnis 1H 07:30 DE/Douglas AG, Ergebnis 3Q 07:30 DE/Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), Ergebnis 1H 07:30 DE/Hapag-Lloyd AG, Ergebnis 1H 07:30 DE/MLP SE, Ergebnis 1H (10:00 PK; 14:00 Analystenkonferenz) 07:50 DE/MBB SE, Ergebnis 2Q 07:55 DE/PVA TePla AG, Ergebnis 2Q *** 08:00 DE/PNE AG, Ergebnis 2Q *** 08:00 DE/Tui AG, Ergebnis 3Q 08:00 DE/Jost Werke SE, Ergebnis 2Q 08:00 DK/Vestas Wind Systems A/S, Ergebnis 2Q 08:30 TW/Foxconn Technology Group , Ergebnis 2Q 10:00 DE/Medios AG, HV 10:00 DE/Bundesfinanzminister Lindner, Bürgerdialog "Jetzt", Friedrichshafen *** 11:00 EU/BIP (2. Veröffentlichung) 2Q *** 11:00 EU/Industrieproduktion Juni *** 14:30 US/Realeinkommen Juli *** 14:30 US/Verbraucherpreise Juli *** 17:45 DE/Encavis AG, Ergebnis 2Q 18:00 DE/Deutsche Euroshop AG, Ergebnis 1H 18:10 DE/Patrizia SE, Ergebnis 1H *** 18:30 DE/Metro AG, Ergebnis 3Q *** 22:05 US/Cisco Systems Inc, Ergebnis 4Q - AT/Bundesfinanzminister Lindner, Teilnahme an Treffen der deutschsprachigen Finanzministerinnen und -minister, Vorarlberg - DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Energie-Reise durch Deutschland D O N N E R S T A G, 15. August 2024 07:00 DE/Cewe Stiftung & Co KGaA, Ergebnis 1H *** 07:30 NL/Adyen NV, Ergebnis 1H 07:30 DE/MVV Energie AG, Ergebnis 9 Monate 13:30 CN/Alibaba Group Holding Ltd, Ergebnis 2Q *** 14:00 US/Walmart Inc, Ergebnis 2Q *** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz Juli *** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index August *** 14:30 US/Import- und Exportpreise Juli *** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index August *** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Juli *** 16:00 US/Lagerbestände Juni - DE/Allgeier SE, Ergebnis 1H - IT/Börsenfeiertag Italien - KR/Börsenfeiertag Südkorea F R E I T A G, 16. August 2024 *** 08:00 DE/Großhandelspreise Juli 08:00 DE/Erwerbstätigkeit 2Q 10:00 DE/BayernLB, Ergebnis 1H *** 11:00 DE/Volkswagen AG (VW), Absatzzahlen Juli *** 11:00 EU/Handelsbilanz Juni *** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen Juli *** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) August ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

