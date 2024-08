EUR/USD steigt über 1,0800, während der US-Dollar aufgrund der festen Aussichten auf eine Zinssenkung der Fed nachgibt - Der Euro kann nicht von den wachsenden Zweifeln an den Markterwartungen von zwei weiteren Zinssenkungen der EZB in diesem Jahr profitieren - Investoren warten auf die US-NFP-Daten für Juli - EUR/USD klettert am Freitag im europäischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...