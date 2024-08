© Foto: picture alliance / newscom | KEVIN DIETSCH



Nancy Pelosi hat neue Aktiengeschäfte ihres Mannes Paul offengelegt. Die US-Demokratin bleibt eines der meistbeachteten Mitglieder des US-Kongresses, was die Offenlegung von Aktien- und Optionsgeschäften betrifft.Laut einem Formular zur Offenlegung von Finanzdaten, das am 30. Juli beim Sekretär des US-Repräsentantenhauses eingereicht wurde, hat Paul Pelosi in der vergangenen Woche weitere Aktien von Nvidia gekauft und seine Anteile an Microsoft reduziert. Demnach kaufte der professionelle Investor Paul Pelosi am 26. Juli Nvidia-Aktien im Wert von einer bis fünf Millionen US-Dollar, wobei in der Betreffzeile angegeben wurde, dass 10.000 Aktien gekauft wurden. Zudem wird auch der Verkauf von …