Finaler Vertragsabschluss zwischen der Sport1 Medien AG und ACUNMEDYA über eine Veräusserung von 50 Prozent der Geschäftsanteile an der Sport1 GmbH ist erfolgt - Closing vollzogen



02.08.2024 / 19:12 CET/CEST

PRESSEMITTEILUNG Finaler Vertragsabschluss zwischen der Sport1 Medien AG und ACUNMEDYA über eine Veräusserung von 50 Prozent der Geschäftsanteile an der Sport1 GmbH ist erfolgt - Closing vollzogen Pratteln, 02. August 2024 Der Einstieg von ACUNMEDYA bei der Sport1 GmbH ist vollzogen: Seit heute ist die Transaktion, in deren Rahmen ACUNMEDYA 50 Prozent der Geschäftsanteile an der Sport1 GmbH erworben hat, abgeschlossen. Die Sport1 Medien AG, ein hundertprozentiges Tochterunternehmen der Highlight Communications AG, und das internationale Medien- und Unterhaltungsunternehmen ACUNMEDYA mit Sitz in Istanbul hatten am 23. Februar dieses Jahres im Rahmen einer umfassenden Kooperation auch den Erwerb von 50 Prozent der Geschäftsanteile an der Sport1 GmbH vereinbart. Im Rahmen des Closings haben die beiden Partner vereinbart, dass es nur noch einen Geschäftsführer bei der Sport1 GmbH geben wird. Bisher waren Dr. Matthias Kirschenhofer und Robin Seckler zusätzlich zu ihrer Rolle als Co-CEOs der Sport1 Medien AG Geschäftsführer der Sport1 GmbH. Vom heutigen 2. August an wird Dr. Matthias Kirschenhofer alleiniger Geschäftsführer der Sport1 GmbH. Robin Seckler wird gemeinsam mit Dr. Matthias Kirschenhofer weiterhin als Co-CEO der Sport1 Medien AG tätig sein. Über die Beteiligung hinaus ist im Rahmen der strategischen Kooperation mit ACUNMEDYA auch eine umfangreiche Content-Offensive geplant. International bekannte und sehr erfolgreiche Entertainment- und Sportunterhaltungs-Formate von ACUNMEDYA sollen auf SPORT1 in das deutsche Free-TV gebracht werden. Den Anfang macht die Ausstrahlung einer deutschen Version des global erfolgreichen Sport-Reality-Formats EXATLON, die im September dieses Jahres starten wird. Weitere Informationen: Highlight Communications AG

Investor Relations

Netzibodenstrasse 23b

CH-4133 Pratteln BL

Telefon: +41 (0)61 816 96 91

E-Mail: ir@hlcom.ch



