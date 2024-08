OpenAI soll vor enormen Schwierigkeiten stehen. Berichten zufolge verliert das Unternehmen täglich mehr Geld. Doch was frisst das Kapital des KI-Unternehmens auf? Mit ChatGPT gehört OpenAI zu den größten und erfolgreichsten KI-Unternehmen der Welt. Allerdings soll es unter der Oberfläche brodeln, wie ein Bericht von The Information behauptet. Demnach soll das KI-Unternehmen enorme finanzielle Schwierigkeiten haben. Warum OpenAI so viel Geld verliert ...

