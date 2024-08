Anleger lieben das Portfolio von Milliardär Bill Gates, denn es bietet eine Vielzahl von spannenden und wachstumsstarken Aktien. Doch welche Aktie bietet hierbei besonders hohe Chancen? Überraschung: Es ist nicht Microsoft. Obwohl der Microsoft-Gründer Bill Gates eigentlich mehr für sein Schaffen in der Tech-Branche bekannt ist und nicht gerade als Wall-Street-Investor, so finden seine Investments bei Anlegern immer mehr Beachtung. Der Bill and Melinda ...

Den vollständigen Artikel lesen ...