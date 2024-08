Versailles - Jessica von Bredow-Werndl hat bei den Olympischen Sommerspielen in Paris den Einzelwettbewerb im Dressurreiten gewonnen.



Die Deutsche setzte sich am Sonntag im Schlosspark von Versailles mit einer Wertung von 90.093 Prozent gegen die Konkurrenz durch. Silber ging an Isabell Werth, Bronze holte sich die Britin Charlotte Fry.



Werth hatte auf Wendy mit einem fast fehlerfreien Durchgang stark vorgelegt und sich eine Wertung von 89.614 Prozent gesichert. Kurz darauf setzte jedoch von Bredow-Werndl mit Dalera noch einen drauf und durchbrach sogar die 90er-Marke. Das Schlusswort gehörte der Dänin Cathrine Laudrup-Dufour, die es aber nicht aufs Treppchen schaffte. Frederic Wandres wurde Dreizehnter.



Am Samstag hatte die deutsche Equipe bereits Gold im Mannschaftswettbewerb geholt. Dabei zeichnete sich allerdings ein deutlich engeres Medaillenrennen ab als nun im Einzel. Im Medaillenspiegel rutscht Deutschland auf den zehnten Rang mit je fünf goldenen und silbernen sowie einer Bronzemedaille.