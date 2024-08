© Foto: Robert Michael/dpa



Broadcom ist gewiss kein typischer Dividendenwert, dank sprudelnder Gewinne hat der Chiphersteller aber seine Ausschüttungen über 10 Jahre um bemerkenswerte 38 Prozent jährlich angehoben! Es könnte so weitergehen.Es gibt viele Wege, um erfolgreich in Dividendenaktien zu investieren. Während einige Anleger zuallererst auf eine hohe Dividendenrendite achten, setzen andere auf Verlässlichkeit und wollen von regelmäßigen Ausschüttungen profitieren. Vor allem im angelsächsischen Bereich ist eine dritte Strategie beliebt, die auf jährlich steigende Dividenden setzt. In der vergangenen Woche habe ich im Rahmen des Dividenden-Radars zu Morgan Stanley kurz das Thema der Dividenden-Wachstumswerte …