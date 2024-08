One Banana aus Guatemalas weitet seinen Export von traditionellen und biologischen Bananen, Kochbananen und anderen Produkten von seinen zertifizierten nachhaltigen Farmen aus. Bildquelle: Unsplash "One Banana freut sich, die Erweiterung seines Produktangebots durch die Eröffnung einer neuen Kochbananenfarm in Guatemala bekannt zu geben. Das Unternehmen hat sich dem Ziel...

Den vollständigen Artikel lesen ...