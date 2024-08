DORTMUND (dpa-AFX) - Der Wechsel von Fußball-Nationalspieler Niclas Füllkrug nach England ist laut einem Medienbericht bereits perfekt. Der 31 Jahre alte Stürmer von Borussia Dortmund soll nach Informationen von Transferjournalist Fabrizio Romano am Montag seinen neuen Vertrag bei West Ham United unterschreiben und bei dem Londoner Club bis Sommer 2027 gebunden werden.

Am Samstag hatte der BVB mitgeteilt, dass Füllkrug "für Gespräche mit einem anderen Verein freigestellt" sei. Füllkrug sei am Samstagmorgen aus dem Trainingslager in Bad Ragaz abgereist.

Die Ablösesumme soll laut Medienberichten bei etwa 30 Millionen Euro liegen. Zuletzt waren auch Atlético Madrid und die AC Mailand als Interessenten genannt worden.

"War ein wichtiger Spieler"



"Noch ist der Transfer ja nicht bestätigt, aber Niclas war ein wichtiger Spieler für uns. Ich glaube, er hatte ganz starke Momente in Dortmund. (...) Er ist jemand, der einem Team immer weiterhelfen kann. Ich freue mich aber auch extrem für ihn", sagte Noch-Teamkollege Gregor Kobel im Sky-Interview. "Er bekommt noch mal eine riesige Chance, sich einen Traum zu erfüllen und in der Premier League zu spielen. Wenn alles klappt und er offiziell dort ist, wünsche ich ihm auf jeden Fall alles Gute und hoffe, dass er da richtig einschlägt!"

Der neue BVB-Trainer Nuri Sahin hatte eigentlich deutlich gemacht, dass Füllkrug eine zentrale Rolle in seinen Planungen spiele. Allerdings hatten die Dortmund in diesem Sommer auch Serhou Guirassy vom VfB Stuttgart verpflichtet, der wie Füllkrug im Sturmzentrum spielt.

Füllkrug war erst im Sommer 2023 von Werder Bremen nach Dortmund gewechselt und hatte einen Vertrag bis 30. Juni 2026 unterschrieben. Mit Dortmund erreichte Füllkrug in der vergangenen Spielzeit das Finale der Champions League, in 29 Bundesligaspielen kam er auf zwölf Tore./pre/DP/zb