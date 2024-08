EQS-News: MorphoSys AG / Schlagwort(e): Delisting

Pressemitteilung Planegg/München, Deutschland, 5. August 2024 MorphoSys schließt freiwilliges Delisting von der Frankfurter Wertpapierbörse und dem Nasdaq Global Market ab Die MorphoSys AG hat heute bekannt gegeben, dass sie die freiwillige Beendigung der Börsennotierung ihrer Aktien an der Frankfurter Wertpapierbörse und ihrer American Depositary Shares ("ADSs") am Nasdaq Global Market ("Nasdaq") abgeschlossen hat. Seit Börsenschluss am 2. August 2024 sind die Aktien von MorphoSys nicht mehr zum Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen. Mit Wirkung vor Börsenöffnung am 5. August 2024 werden die ADSs von MorphoSys nicht mehr an der Nasdaq gehandelt. Am 20. Juni 2024 gab MorphoSys bekannt, dass das Unternehmen eine Vereinbarung zur Beendigung der Börsennotierung mit der Novartis BidCo AG und der Novartis AG (im Folgenden zusammenfassend als "Novartis" bezeichnet) geschlossen hat, nachdem die Übernahme von MorphoSys durch Novartis im Mai 2024 erfolgreich abgeschlossen wurde. Am 4. Juli 2024 unterbreitete Novartis ein öffentliches Delisting-Erwerbsangebot für alle ausstehenden Stammaktien von MorphoSys. Die Novartis BidCo Germany AG (im Folgenden auch "Novartis" genannt) hat MorphoSys am 20. Juni 2024 ebenfalls über ihre Absicht informiert, MorphoSys mit Novartis zu verschmelzen, indem sie einen Squeeze-out der verbleibenden Minderheitsaktionäre von MorphoSys einleitet. Auf der Hauptversammlung von MorphoSys am 27. August 2024 soll die Übertragung der Aktien der Minderheitsaktionäre von MorphoSys auf Novartis gegen eine Barabfindung in Höhe von € 68,00 je Aktie beschlossen werden. Über MorphoSys Bei MorphoSys haben wir eine klare Mission: Wir wollen Menschen mit Krebs ein besseres und längeres Leben ermöglichen. Als globales, kommerziell ausgerichtetes Biopharma-Unternehmen nutzen wir modernste Wissenschaft und Technologien, um neuartige Krebsmedikamente zu entdecken, zu entwickeln und Patienten zur Verfügung zu stellen. MorphoSys hat seinen Hauptsitz in Planegg, Deutschland und hat seinen U.S. Sitz in Boston, Massachusetts. Mehr Informationen finden Sie auf www.morphosys.com . Folgen Sie uns auf LinkedIn und X (Twitter) . Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen über MorphoSys, Novartis und das Delisting-Angebot, die mit wesentlichen Risiken und Unsicherheiten verbunden sind. Zukunftsgerichtete Aussagen schließen Aussagen ein, die die Wörter "voraussieht", "glaubt", "schätzt ein", "erwartet", "beabsichtigt", "Ziel", "kann", "plant", "prognostiziert", "voraussagt", "strebt an", "Ziel", "potentiell", "wird", "würde", "könnte", "sollte", "setzt fort" und ähnliche Ausdrücke enthalten. In dieser Mitteilung umfassen die zukunftsgerichteten Aussagen von MorphoSys Aussagen über den erwarteten Zeitplan für den Abschluss des Delisting-Angebots und das Delisting; die Pläne, Ziele, Erwartungen und Absichten von MorphoSys; sowie die finanzielle Lage, die Betriebsergebnisse von MorphoSys und der Novartis AG. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die Einschätzung von MorphoSys zum Zeitpunkt dieser Mitteilung wider und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage und die Liquidität, die Leistung oder die Erfolge von MorphoSys oder die Ergebnisse der Branche wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten historischen oder zukünftigen Ergebnissen, der Finanzlage und der Liquidität, der Leistung oder den Erfolgen abweichen. Selbst wenn die Ergebnisse, die Leistung, die Finanzlage und die Liquidität von MorphoSys sowie die Entwicklung der Branche, in der die Gesellschaft tätig ist, mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen, können sie keine Vorhersagen über Ergebnisse oder Entwicklungen in zukünftigen Zeiträumen treffen. Zu den Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen, gehören unter anderem: die Fähigkeit von MorphoSys, das Formular 15 einzureichen und den Zeitpunkt einer solchen Einreichung; den Zeitpunkt des Wirksamwerdens des Formulars 15; die Auswirkungen der Übernahme von MorphoSys durch Novartis AG auf die Beziehungen zu Mitarbeitern, anderen Geschäftspartnern oder Regierungsbehörden; dass Novartis BidCo AG und Novartis AG möglicherweise die potenziellen Vorteile der Übernahme von MorphoSys durch Novartis AG; nicht realisieren; potenzielle betriebliche Schwierigkeiten bei der Integration von MorphoSys in Novartis AG; dass die Erwartungen des Unternehmens möglicherweise falsch sind; die inhärenten Unsicherheiten im Zusammenhang mit wettbewerbsbedingten Entwicklungen, klinischen Studien und Produktentwicklungsaktivitäten und Anforderungen an die behördliche Genehmigung; die Abhängigkeit des Unternehmens von Kooperationen mit Dritten; die Schätzung des kommerziellen Potenzials der Entwicklungsprogramme von MorphoSys; und andere Risiken, die in den Risikofaktoren in den Einreichungen von MorphoSys bei der SEC angegeben sind, einschließlich des Jahresberichts von MorphoSys auf Form 20-F. Angesichts dieser Unsicherheiten wird dem Leser geraten, solchen zukunftsgerichteten Aussagen nicht unangemessenes Vertrauen zu schenken. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Mitteilung. MorphoSys lehnt ausdrücklich jede Verpflichtung ab, solche zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung zu aktualisieren, um Änderungen seiner Erwartungen in Bezug darauf oder Änderungen von Ereignissen, Bedingungen oder Umständen widerzuspiegeln, auf denen solche Aussagen beruhen oder die die Wahrscheinlichkeit beeinflussen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen dargelegten abweichen, es sei denn, dies ist gesetzlich oder regulatorisch ausdrücklich vorgeschrieben. Für mehr Informationen kontaktieren Sie bitte: Medienkontakte:

Thomas Biegi

Senior Vice President, Corporate Affairs

Tel.: +49 (0)89 / 899 27 26079

thomas.biegi@morphosys.com Investorenkontakte:

Dr. Julia Neugebauer

Vice President, Global Investor Relations

Tel: +49 (0)89 / 899 27 179

julia.neugebauer@morphosys.com Eamonn Nolan

Senior Director, Corporate Communications & Investor Relations

Tel: +1 617-548-9271

eamonn.nolan@morphosys.com





