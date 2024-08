EQS-Ad-hoc: Veganz Group AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme/Finanzierung

[Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Art. 17 Abs. 1 der Verordnung (EU) 596/2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN FREIGABE, BEKANNTMACHUNG, VERÖFFENTLICHUNG, VERTEILUNG, VERBREITUNG ODER WEITERLEITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN, SÜDAFRIKA BZW. EINER ANDEREN JURISDIKTION BZW. IN DIESE LÄNDER ODER JURISDIKTIONEN, IN DENEN EINE FREIGABE, BEKANNTMACHUNG, VERÖFFENTLICHUNG, VERBREITUNG ODER WEITERLEITUNG UNZULÄSSIG WÄRE. BITTE BEACHTEN SIE DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE DIESER VERÖFFENTLICHUNG. Veganz Group AG sichert sich eine Eigenkapital Finanzierung in Höhe von EURO 10m zum Ausbau ihrer Mililk®-Produktionskapazitäten Ludwigsfelde, Deutschland, 05.08.2024 - Die Veganz Group AG (ISIN DE000A3E5ED2 / WKN A3E5ED /Börsenkürzel VEZ) hat am 04.08.2024 einen Vertrag als "Securities Purchase Agreement" für neue Aktien der Veganz Group AG mit der Global Corporate Finance LLC (GCF) zur Eigenkapitalfinanzierung unterschrieben und sich damit die Finanzierung zur Skalierung ihrer Produktionskapazitäten für Mililk®, die innovativen Milchalternativen, sowie die "Peas On Earth" Fleischalternativen auf Erbsenproteinbasis gesichert. Der Vertrag sieht dabei eine flexible (in Abhängigkeit des Handelsvolumens der Veganz Aktie gestaffelte) Inanspruchnahme der Finanzmittel (max. EURO 10m) über einen Zeitraum von 30 Monaten vor, gegen die Ausgabe neuer Aktien, entsprechend des Bedarfs und der zum Zeitpunkt des Abrufes festgestellten Bewertung, dokumentiert durch den Aktienkurs vor. GCF ist nach eigenen Angaben ein in New York ansässiges Single-Family-Investment-Office, welches seit 2012 in private Equity und börsennotierte Unternehmen mit großen Wachstumspotentialen und herausragenden Alleinstellungsmerkmalen in den jeweiligen Marktsegmenten investiert und das Management bei der Strukturierung von Finanzierungen begleitet. Abhängig von der Art und Größe der Transaktion investiert GCF gemeinsam mit anderen institutionellen Partnern auf drei verschiedenen Kontinenten. Mit dieser Finanzierung wird seitens Veganz vor allem eine Optimierung und Automatisierung der Produktionsprozesse bezweckt, die für Veganz eine um Faktor 5 erhöhte Produktionskapazität der Mililk® Milchalternativen auf Hafer- und Mandelbasis ermöglicht, um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden. Die im September 2023 durch die VeGreat LLC gezeichnete Kapitalerhöhung bleibt durch das neue Agreement mit GCF unberührt und wird parallel weiter vorangetrieben. Kontakt Unternehmen: Veganz Group AG

