Prag (ots/PRNewswire) -Interaktive audiovisuelle Ausstellung von Pilsner Urquell: Pilsner Urquell: The Original Beer Experience, in der die Geschichte des berühmten Pilsner Bieres auf einzigartige Weise lebendig wird, feiert ein Jahr nach ihrer Eröffnung im historischen Gebäude am Wenzelsplatz. Im ersten Jahr wurde die Ausstellung von Hunderttausenden von Besuchern besichtigt und das erlebnisreiche Gebäude wurde zu einer der 5 meistbesuchten Touristenattraktionen in Prag.Erfahren Sie die Geschichte des ersten goldenen Lagerbiers am eigenen LeibDie Pilsner Urquell Experience ist eine einzigartige Attraktion in Mittel- und Osteuropa. Es ist die einzige Markenheimat von Pilsner Urquell in der Welt. "Das Projekt Pilsner Urquell Experience ist einzigartig in seiner Ausführung. In der Ausstellung werden die historischen Ereignisse dargestellt, die zur Entstehung des Pilsner Biers geführt haben, wie wir es heute kennen. Mit Hilfe modernster Technologie können die Besucher diese faszinierende Geschichte live miterleben", sagt Karen Hartley, Generaldirektorin der Gesellschaft The Original Experience Company. Zusätzlich zu der interaktiven Besichtigung können die Besucher im Rahmen Pilsner Urquell: The Original Experience die Kunst des richtigen Bierzapfens in der Škole cepování. (https://www.pilsnerexperience.com/de/erlebnisse/tapster-academy) (Bierzapfschule) buchstäblich selbst ausprobieren.Eine der fünf meistbesuchten Touristenattraktionen in PragDas einzigartige Konzept der Ausstellung hat Hunderttausende von Besuchern aus der ganzen Welt angelockt, die sich die interaktive Ausstellung nun in zehn Sprachen ansehen können. Die häufigsten Besucher sind Touristen aus Deutschland, den Vereinigten Staaten, Großbritannien, der Tschechischen Republik und Italien."Seit Juni bieten wir auch ein Kombiticket für The Original Tour in Verbindung mit einer einstündigen Schifffahrt auf der Moldau mit der Gesellschaft Prague Boats an. Die Besucher lernen die tschechische Geschichte und Kultur mit allen Sinnen kennen, die sie dann bei einer Rundfahrt auf der Moldau in sich aufsaugen", ergänzt Romana Jedlicková.Für Essen und ErlebnisseIn der traditionellen Bierhalle können die Gäste richtig gebrautes Bier probieren, das von speziell ausgebildeten Zapfern gezapft wird. Das spezielle Abendbrot mit einem Biersommelier (Vecere s pivním someliérem (https://www.pilsnerexperience.com/cs/zazitky/vecere-s-pivnim-somelierem)) ist ein echtes Novum seiner Art. Dabei handelt es sich um ein Verkostungsmenü, bei dem jeder der fünf Verkostungsgänge mit Bieren aus verschiedenen Teilen der Welt gepaart wird. Darüber hinaus werden die Gäste von einem unserer erfahrenen Zapfer durch die Verkostung geführt, damit sie mehr über die Herkunft bestimmter Biere erfahren können.