Der japanische Leitindex Nikkei 225 fällt heute früh gegenüber Freitag Abend um 12 %, ein gigantischer Tagesverlust! Japans Aktien-Leitindex rutscht insgesamt um 25 % vom Hoch am 11. Juli ab (siehe Chart). Das Vertrauen der Anleger schwindet durch den Anstieg des Yen, die straffere Geldpolitik und die sich verschlechternden Wirtschaftsaussichten in den USA, so Bloomberg ...

