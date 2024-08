Paris/Genf - Die Privatbank UBP übernimmt das Schweizer Vermögensverwaltungsgeschäft der Société Générale. Zudem kauft sie der französischen Grossbank auch die in Grossbritannien tätige SG Kleinwort Hambros ab. Insgesamt fliessen der Union Bancaire Privée mit der Übernahme der beiden Société-Générale-Töchter verwaltete Vermögen in Höhe von rund 25 Milliarden Franken zu, wie aus der Medienmitteilung der UBP vom Montag hervorgeht. Während die UBP in ...

