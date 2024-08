Es ist Sommerferienzeit am KMU-Anleihemarkt, dennoch kommt in der Kalenderwoche 31 (29.07. bis 02.08.2024) eine neue Anleihe auf den Markt. So hat das österreichische Gesundheitsunternehmen BIOGENA nach der erfolgreichen Erstemission ihrer Premieren-Anleihe im Frühjahr dieses Jahres direkt seine zweite Unternehmensanleihe (ISIN: AT0000A3DYE0) aufgelegt. Der Nachfolge-Bond kann zu nahezu identischen Parametern wie die Debüt-Anleihe bis zum 30.09.2024 über die Emittentin Biogena GmbH & Co KG gezeichnet werden. Die BIOGENA-Anleihe II hat ein Zielvolumen von 6 Mio. Euro und wird jährlich mit 7,50% verzinst. Die Laufzeit des Minibonds endet am 01.11.2029.

