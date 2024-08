NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Infineon nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Diese wertete Analyst Janardan Menon in einer ersten Einschätzung am Montag als stark. Zudem halte der Chip-Hersteller in einem schwierigen Umfeld an den Jahreszielen fest. Die Segmentmarge liege über seiner Schätzung./bek/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2024 / 02:27 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2024 / 02:27 / ET



ISIN: DE0006231004