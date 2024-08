Zürich - Die Beschäftigungsaussichten in der Schweiz haben sich leicht aufgehellt. Die Perspektiven für die Beschäftigung im verarbeitenden Gewerbe sind wieder leicht positiv, wie die Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich (KOF) in einer am Montag veröffentlichten Prognose schreibt. Der von der KOF berechnete Beschäftigungsindikator ist im dritten Quartal 2024 erstmals seit Mitte 2022 wieder leicht gestiegen. Er erreicht aktuell 5,2 Punkte, nach ...

