Neuenburg - Auch im Monat Juni haben in den Schweizer Hotels mehr Gäste übernachtet als im Vorjahr. Nach dem ersten Halbjahr ist die Branche damit auf gutem Weg, bei den Logiernächten den Rekord aus dem Vorjahr zu übertreffen. So nahmen im Juni die Logiernächte gegenüber dem Vorjahresmonat um 2,4 Prozent auf 4,1 Millionen zu, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Montag mitteilte. Dafür verantwortlich ist der Anstieg bei den Gästen aus dem Ausland. ...

