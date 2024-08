(shareribs.com) London 05.08.2024 - Die Ölpreise bewegen sich zu Wochenbeginn weiter nach unten und notieren um ein Siebenmonatstief. Die Rezessionsängste in den USA nehmen deutlich zu, geopolitische Sorgen treten in den Hintergrund. Die Rohölsorten Brent und WTI geben zu Wochenbeginn weiter nach. Die Notierungen stehen unter dem Eindruck schwacher US-Arbeitsmarktdaten. In der vergangenen Woche wurde ...

Den vollständigen Artikel lesen ...