Frankfurt - Der Kurs des Bitcoin befindet sich am Montagmorgen weiterhin auf Talfahrt. Im Sog der von Rezessionsängsten geplagten Finanzmärkte stürzt die Kryptowährung auf den tiefsten Stand seit dem Frühjahr 2024 ab. Alleine in den letzten 24 Stunden verlor die «Krypto-Leitwährung» rund 13 Prozent und notiert aktuell etwas über der Marke von 50'000 Dollar bei rund 52'500 Dollar. Am frühen Morgen wurde der Bitcoin zeitweise für unter 50'000 Dollar ...

