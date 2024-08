Neunmonatszahlen von der All for One Group: Das IT-Unternehmen aus Filderstadt meldet einen Umsatzanstieg von 363,8 Millionen Euro auf 378,8 Millionen Euro. Vor Zinsen und Steuern hat man das Ergebnis von 10 Millionen Euro auf 16,4 Millionen Euro gesteigert. Je All for One Group Aktie steigt der Neunmonatsgewinn unter dem Strich um mehr als die ...

