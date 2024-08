EQS-Media / 05.08.2024 / 11:44 CET/CEST

Elmos begrüßt ihre neuen Auszubildenden und dual Studierenden Hochwertige Ausbildungsmöglichkeiten am Hauptsitz in Dortmund in der Hightech-Branche Dortmund, 5. August 2024: Die Elmos Semiconductor SE, ein führender Hersteller von automobilen Mixed-Signal Halbleitern, freut sich, 10 neue Auszubildende und vier dual Studierende in ihrem Unternehmen willkommen zu heißen. Damit erhöht sich die Gesamtzahl der Auszubildenden und dual Studierenden bei Elmos auf 43. Am Standort Dortmund bietet Elmos ein breites Spektrum an Ausbildungsmöglichkeiten an. Dazu gehören vier duale Studiengänge und acht technische sowie kaufmännische Ausbildungsberufe. Die Ausbildungsbereiche umfassen: Fachinformatiker (m/w/d) für Systemintegration, Fachinformatiker (m/w/d) für Anwendungsentwicklung, Elektroniker (m/w/d) für Betriebstechnik, Physiklaboranten (m/w/d), Industriekaufleute (m/w/d), Kaufleute (m/w/d) für Büromanagement, Kaufleute (m/w/d) für Digitalisierungsmanagement, Fachkräfte (m/w/d) für Lagerlogistik sowie dual Studierende (m/w/d) für Betriebswirtschaft, dual Studierende (m/w/d) für Informatik, dual Studierende (m/w/d) für Elektrotechnik und dual Studierende (m/w/d) für Informationstechnik. Elmos legt großen Wert auf eine hochwertige Berufsausbildung und unterstützt die Auszubildenden und dual Studierenden dabei, ihre Fähigkeiten optimal zu entwickeln und gezielt zu fördern. Das Unternehmen ist stolz auf zahlreiche Auszeichnungen seiner Auszubildenden durch die Industrie- und Handelskammer (IHK), darunter Ehrungen auf Landes- und Bundesebene. Ein besonderes Highlight bei Elmos ist das Programm "Inner Engineering". Es bietet den Auszubildenden und dual Studierenden die Möglichkeit einer ganzheitlichen Potentialentfaltung und Persönlichkeitsentwicklung, um ihre Fähigkeiten frühzeitig zu entfalten, zu fördern und zu fordern. Zudem finden mehrere gemeinsame Team-Events statt, die den Zusammenhalt und die Teamarbeit stärken. Die Ausbildungsprogramme bei Elmos sind darauf ausgelegt, den Auszubildenden und dual Studierenden vielfältige Einblicke in verschiedene Berufsfelder der Hightech-Branche zu ermöglichen. Begleitet von erfahrenen Ausbildern und Ausbildungsbeauftragten, durchlaufen sie eine erstklassige Ausbildung, die sie optimal auf ihre berufliche Zukunft vorbereitet. "Unsere neuen Auszubildenden und dual Studierenden werden die Zukunft unseres Unternehmens aktiv mitgestalten. Wir sind stolz darauf, ihnen eine erstklassige Ausbildung bieten zu können, die ihnen nicht nur fachliche Kenntnisse vermittelt, sondern auch ihre persönliche Entwicklung fördert. Ein Start bei Elmos bietet eine hervorragende Grundlage für eine erfolgreiche und zukunftssichere Karriere in der Hightech-Branche", sagt Dr. Arne Schneider, Vorstandsvorsitzender der Elmos Semiconductor SE. Kontakt

Elmos Semiconductor SE

Ralf Hoppe, Leiter Investor Relations, Public Relations & ESG

Tel: +49-231-7549-7000

Email: invest@elmos.com Über Elmos

Elmos entwickelt, produziert und vertreibt Halbleiter vornehmlich für den Einsatz im Auto. Unsere Bausteine kommunizieren, messen, regeln sowie steuern Sicherheits-, Komfort-, Antriebs- und Netzwerkfunktionen. Seit 40 Jahren ermöglichen Elmos-Innovationen neue Funktionen und machen die Mobilität weltweit sicherer, komfortabler und energieeffizienter. Mit unseren Lösungen sind wir in Applikationen mit großem Zukunftspotenzial, wie Ultraschall Distanzmessung, Ambiente- und Rücklicht sowie intuitiver Bedienung, schon heute die weltweite #1.



Ende der Pressemitteilung



Emittent/Herausgeber: Elmos Semiconductor SE

Schlagwort(e): Unternehmen



05.08.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com