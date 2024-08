APA ots news: Jetzt Zukunft sichern: Zeichnungsfrist für neue W.E.B Anleihe gestartet

Wien/Graz/Pfaffenschlag (APA-ots) - Neue Investment-Möglichkeit der WEB Windenergie AG ab jetzt verfügbar | 10 Jahre (2024-2034), teiltilgend | Verzinsung: 4,75 % p.a. (vor Abzug der KESt) | Weiterer Ausbau des Kraftwerksparks



Der weltweite Energiebedarf steigt, und damit insbesondere die Nachfrage nach sauberem Strom. Die WEB Windenergie AG (W.E.B) als international aktiver, österreichischer Windkraftpionier mit Sitz im niederösterreichischen Pfaffenschlag, trägt diesem chancenreichen Marktumfeld Rechnung und setzt weiter auf kontinuierliches Wachstum. Zur Finanzierung laufender und künftiger Investitionen in Windkraftwerke und Photovoltaikanlagen begibt das

Energiewende-Unternehmen eine weitere Anleihe. Die Zeichnungsfrist dafür ist per 5. August 2024 gestartet und läuft voraussichtlich bis 16. September 2024.



Zwtl.: Massiver Investitionsbedarf in die Energiewende

Die Zahlen sprechen für sich und damit für ein Investment in erneuerbare Energien: Laut BloombergNEF beliefen sich die weltweiten Investitionen in die Energiewende 2023 auf 1,8 Billionen USD, ein deutliches Plus von 17 % im Vergleich zur Vorperiode. Auch die Investitionen in erneuerbare Energien stiegen im gleichen Zeitraum um 8 % auf 623 Milliarden USD. Um die Energiewende aber tatsächlich realisieren zu können, ist im Zeitraum 2024 - 2030 in etwa das Dreifache der Gesamtinvestitionen des Jahres 2023 notwendig: rund 4,8 Billionen USD jährlich.



Zwtl.: Kräftige Wachstumsoffensive der W.E.B setzt sich fort

Aus diesen Rahmenbedingungen und dem konstant steigenden Bedarf an grüner Energie ergeben sich für das Energiewendeunternehmen W.E.B substanzielle Chancen, die man jedenfalls ergreifen und optimal nutzen will. Wie schon in den Jahren zuvor wurde und wird die Entwicklung und der Ausbau von Wind- und Photovoltaik-Kraftwerken national wie international kräftig vorangetrieben: Seit Anfang des Jahres wurden Kraftwerke mit einer Leistung von rund 139 MW in Betrieb genommen. Herausragendes und zugleich aktuellstes Beispiel für den Wachstumskurs der W.E.B ist der bisher größte Windpark in der erfolgreichen W.E.B-Geschichte: Mit einer beachtlichen Gesamtleistung von 84 MW ging der Windpark Ariano in Italien ans Netz, der rund 50.000 Haushalte mit sauberer Energie versorgen wird.

Der Windpark ist nicht nur für W.E.B-Verhältnisse ein außergewöhnliches Projekt; er gehört auch zu den Top-10 der größten Windparks in ganz Italien. Dieses Beispiel verdeutlicht einmal mehr die zukunftsweisende Verbindung von Ökonomie und Ökologie im Geschäftsmodell der W.E.B.



Zwtl.: Erfolgsmodell Bürgerbeteiligung



Basierend auf der W.E.B-Gründungsidee der Bürgerbeteiligung, erwartet Investorinnen und Investoren daher wie gewohnt ein echtes Green Investment, das sich neben einer soliden Finanzierungsgrundlage durch stabile Ertragskraft auszeichnet. Finanzvorstand Michael Trcka: "Erneuerbare sind und bleiben eindeutig die Zukunft. Bis heute haben uns unsere Anleihezeichner:innen rund 167 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Zwei Drittel davon, rund 110 Mio. Euro, haben wir auch schon wieder zurückbezahlt - natürlich inklusive attraktiver Zinsen. Wer also in die W.E.B investiert, unterstützt die Energiewende - und verdient Geld damit."



Alle emittierten Anleihen werden am Vienna MTF der Wiener Börse im Segment corporates prime gehandelt. Die neue W.E.B-Anleihe kann bis voraussichtlich Mitte September gezeichnet werden und soll wieder im Vienna ESG Segment der Wiener Börse gelistet werden. Sämtliche Informationen zum Produkt und zur Zeichnungsmöglichkeit sind online unter anleihe2024.web.energy verfügbar.



Details zur W.E.B Anleihe 2024-2034



Emittentin: WEB Windenergie AG



Emissionsvolumen: EUR 30.000.000,- (Aufstockung auf bis zu EUR 50.000.000,- möglich; Kürzung und Nichtausführung von Aufträgen vorbehalten)



Stückelung: EUR 1.000,-



Verzinsung: 4,75 % p.a. (vor Abzug der Kapitalertragsteuer)

Emissionskurs: 100 % (EUR 1.000,- Nominale)



Laufzeit: 10 Jahre



Kündigung: Durch Emittentin und Inhaber jeweils nur aus wichtigem Grund



Zeichnungsfrist: Voraussichtlich vom 05.08.2024 bis zum 16.09.2024 (Verlängerung und Verkürzung vorbehalten)



Ausgabetag: 26.09.2024



Zinszahlungstag: 26.09.



Tilgung: Jährlich ein Zehntel des Nennbetrags jeweils am 26.09., zuletzt am 26.09.2034



Zahlstelle: Volksbank Wien



Börsennotierung: Vienna MTF der Wiener Börse (siehe § 11 der Anleihebedingungen)



ISIN: AT0WEB2410A4



Der Prospekt vom Juli 2024 sowie etwaige Nachträge sind kostenlos bei der WEB Windenergie AG, Davidstraße 1, 3834 Pfaffenschlag, sowie online unter anleihe2024.web.energy erhältlich.



Zwtl.: Rechtlicher Hinweis



Diese Information ist Werbung und weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Ein öffentliches Angebot von Anleihen erfolgt ausschließlich aufgrund eines der Prospekt-Verordnung und dem KMG entsprechenden, von der FMA im Juli 2024 gebilligten Prospekt sowie allfälliger Nachträge. Der Prospekt ist auf der Website anleihe2024.web.energy erhältlich. Die Billigung des Prospekts durch die FMA ist nicht als Befürwortung der W.E.B-Anleihe 2024 zu verstehen. Potenzielle Anleger sollten den Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die W.E.B-Anleihe 2024 zu investieren, vollends zu verstehen.



Zwtl.: Über die WEB Windenergie AG (W.E.B)



Die WEB Windenergie AG projektiert und betreibt Kraftwerke auf Basis Erneuerbarer Energien mit besonderem Schwerpunkt auf Windkraft und Photovoltaik. Die derzeit mehr als 330 Kraftwerke haben eine Gesamtleistung von rund 735 MW (Stand: 31.07.2024). Neben Österreich ist das Unternehmen in Deutschland, Frankreich, Italien, Tschechien, der Slowakei, Kanada und den USA tätig. Die WEB Windenergie AG ist Energiewende- und Bürgerbeteiligungsunternehmen in breitem Streubesitz. Aktuell sind mehr als 6.700 Aktionär:innen an der W.E.B beteiligt.



