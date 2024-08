Schwarzer Montag an den Märkten. Nach dem Ausverkauf in Japan - der schlimmste Tag seit 1987 - knickt der DAX ebenfalls ein. Auch an der Wall Street müssen sich die Anleger auf schmerzhafte Kursverluste einstellen. Die Angst vor einer Rezession ist spürbar - die US-Notenbank gerät zunehmend unter Druck.

