Mit der Pronova BKK starten ab sofort 14 junge Menschen in ihr Berufsleben. Das Ausbildungsangebot der Krankenkasse erfreute sich auch in diesem Jahr wieder großer Beliebtheit bei den zukünftigen Fachkräften - es wurden alle Plätze vergeben."Auf den Fachkräftemangel bereiten auch wir Krankenkassen uns vor. Nicht nur vor diesem Hintergrund setzt die Pronova BKK schon immer auf eine fundierte Ausbildung ihrer Mitarbeitenden. Wir freuen uns sehr, dass die hohe Nachfrage nach unseren Ausbildungsangeboten nicht abreißt und wir auch in diesem Jahr mit motivierten jungen Menschen in die gemeinsame Zukunft starten", sagt Silke Endres, Ausbildungsleiterin bei der Pronova BKK.Beliebte Arbeitgeberin beim Fachkräfte-NachwuchsDass die Pronova BKK bei Schulabsolventinnen und -absolventen nicht nur als Krankenkasse, sondern auch als Arbeitgeberin gefragt ist, kommt nicht von ungefähr. "Wer sich für eine Ausbildung bei uns entscheidet, bekommt einen zukunftssicheren Job im Gesundheitswesen mit Aussicht auf Übernahme geboten", erklärt Silke Endres. Außerdem überzeugten die Rahmenbedingungen der seit neun Jahren infolge als Top-Arbeitgeberin ausgezeichneten Krankenkasse: Ein attraktives Gehalt bereits ab Tag 1, Sozialleistungen, 31 Urlaubstage, Möglichkeit zum mobilen Arbeiten und eine moderne Unternehmenskultur.Am 1. August haben 12 Auszubildende zu Sozialversicherungsfachangestellten und 2 zu Kaufleute für Büromanagement ihren beruflichen Werdegang bei der Pronova BKK begonnen.Jetzt für 2025 bewerbenDie Bewerbungsphase für das Ausbildungsjahr 2025 an den Standorten Hannover, Leverkusen, Ludwigshafen und Oldenburg hat begonnen. Unter pronovabkk.de/karriere sind alle Ausbildungsstellen aufgeführt, auf die sich Interessierte ganz einfach online bewerben können. Für Rückfragen zur Ausbildung steht Silke Endres per E-Mail an ausbildung@pronovabkk.de oder telefonisch unter 0214 32296-3366 zur Verfügung.