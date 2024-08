NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für L'Oreal anlässlich einer Beteiligung am Schweizer Hautpflegespezialisten Galderma auf "Underperform" mit einem Kursziel von 362 Euro belassen. Obwohl es sich im Vergleich zu den jüngsten Transaktionen des Körperpflegekonzerns um einen kleinen Deal handle, werfe er Fragen zur strategischen Ausrichtung von L'Oreal auf, schrieb Analystin Molly Wylenzek in einer am Montag vorliegenden ersten Reaktion./edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2024 / 02:49 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2024 / 02:49 / ET



ISIN: FR0000120321