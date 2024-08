NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für L'Oreal anlässlich einer Beteiligung am Schweizer Hautpflegespezialisten Galderma auf "Outperform" mit einem Kursziel von 490 Euro belassen. Dass Galderma seit Jahren ein prozentual zweistelliges Wachstum verzeichne und auch in den kommenden Jahren im niedrigen Zehnerprozentbereich zulegen dürfte, mache die Beteiligung für den Körperpflegekonzern attraktiv, schrieb Analyst Bruno Monteyne in einer am Montag vorliegenden ersten Reaktion./edh/mis



ISIN: FR0000120321