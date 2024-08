Seit 2016 genießen Plug-in-Hybride und Autos mit Range Extender in Ungarn die gleichen Vorteile wie Elektroautos. Das wird sich am 1. September 2024 ändern. Von da an erhalten nur noch vollelektrische und emissionsfreie Fahrzeuge ein grünes Nummernschild. Plug-in-Fahrzeuge und Autos mit Range Extender (d. h. mit einer rein elektrischen Reichweite von 25 bis 50 Kilometern) müssen bis zum 30. November 2026 ihre Nummernschilder austauschen lassen.Nach ...

