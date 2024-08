EQS-Ad-hoc: adesso SE / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Prognoseänderung

adesso SE steigert Umsatz im ersten Halbjahr weiter stark um 16 % auf 631,1 Mio. EUR und EBITDA um 10 % auf 27,7 Mio. EUR / Auslastung zieht langsamer als erwartet an / Prognoseanpassung * Umsatzwachstum von 16 % auf 631,1 Mio. EUR im 1. Halbjahr 2024 * EBITDA nach sechs Monaten um 10 % auf 27,7 Mio. EUR gesteigert * Investitionen werden im Hinblick auf Digitalisierungsnachfrage beibehalten * Profitabilitätssteigerung und weitere Auslastungsverbesserung im 2. Halbjahr erwartet * Prognoseanpassung für EBITDA auf 80 bis 110 Mio. EUR bei unverändert über 1,25 Mrd. EUR Umsatz Auf Basis von vorläufigen Zahlen für das zweite Quartal 2024 hat adesso den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 16 % auf 314,0 Mio. EUR gesteigert. Das EBITDA konnte um 37 % auf 9,9 Mio. EUR verbessert werden. adesso erreicht damit nach dem ersten Halbjahr kumuliert eine Umsatzsteigerung von 16 % auf 631,1 Mio. EUR. Dabei stand im ersten Halbjahr 2024 ein Arbeitstag weniger zur Verfügung als im Vergleichszeitraum. Das operative Ergebnis EBITDA wurde nach den ersten sechs Monaten um 10 % auf 27,7 Mio. EUR verbessert. Dies entspricht einer EBITDA-Marge von 4,4 % (Vorjahr: 4,6 %). Durch höhere Abschreibungen, vor allem aus Gebäudemieten, sowie gestiegene Zinszahlungen wird das EBIT und Konzernergebnis nach dem ersten Halbjahr negativ erwartet. Das Working Capital konnte indes um 17 % von 246,1 Mio. EUR am 30.06.2023 auf 204,7 Mio. EUR zum Stichtag reduziert werden. Die Nettoverschuldung verbesserte sich im gleichen Zeitraum um 28,1 Mio. EUR auf -115,3 Mio. EUR. Obwohl die Auslastung im Bereich IT-Services im Monatsverlauf leicht verbessert werden konnte, lasten überproportional zum Umsatz gestiegene personelle und sonstige betriebliche Aufwendungen auf dem operativen Ergebnis. Wie in den Vorjahren und auch für 2024 prognostiziert rechnet der Vorstand mit einem höheren Ergebnisbeitrag im zweiten Halbjahr, insbesondere aufgrund einer weiteren Verbesserung der Auslastung im Segment IT-Services sowie der höheren Anzahl verfügbarer Arbeitstage. So stehen im zweiten Halbjahr 2024 fünf Arbeitstage mehr als in der ersten Jahreshälfte 2024 beziehungsweise zwei Arbeitstage mehr als im zweiten Halbjahr 2023 zur Verfügung. Das erreichte Umsatzwachstum sowie die auch mittelfristig im Kerngeschäft mit IT-Services erwartete hohe Digitalisierungsnachfrage stimmen grundsätzlich positiv, wenngleich die Verbesserung der Auslastung langsamer als erwartet erfolgt. Auf dieser Basis hat der Vorstand entschieden, die Investments in hochqualifizierte Mitarbeitende sowie die eigenen Produkte beizubehalten und nicht kurzfristig stärker auf die weiter unterdurchschnittliche Auslastung zu reagieren. Unter Berücksichtigung dieser neuen Planungsprämissen senkt und verbreitert der Vorstand den Prognosekorridor für das operative Ergebnis auf 80 bis 110 Mio. EUR (zuvor: 110 bis 130 Mio. EUR) bei unveränderter Umsatzerwartung von über 1,25 Mrd. EUR. Basis der Einschätzung sind die bisherigen Erkenntnisse aus der Erstellung des Abschlusses für das zweite Quartal 2024 und des Halbjahresberichts 2024. Erläuterungen zu den verwendeten Kennzahlen sind auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.adesso-group.de/leistungskennzahlen/ veröffentlicht.

adesso Group Die adesso Group ist mit über 10.100 Mitarbeitenden und einem Jahresumsatz 2023 von über 1,1 Milliarden Euro eins der größten deutschen IT-Dienstleistungsunternehmen mit hervorragender Wachstumsperspektive. An eigenen Standorten in Deutschland, weiteren in Europa und ersten Standorten in Asien sowie bei zahlreichen Kunden vor Ort sorgt adesso für die Optimierung der Kerngeschäftsprozesse durch Beratung und Softwareentwicklung. Für stärker standardisierte Aufgabenstellungen bietet adesso fertige Softwareprodukte an. Die Entwicklung eigener, branchenspezifischer Produktangebote eröffnet zusätzliche Wachstums- und Ertragschancen und ist ein weiteres Kernelement der adesso-Strategie. adesso wurde 2023 und 2020 branchenübergreifend als bester Arbeitgeber seiner Größenklasse in Deutschland ausgezeichnet. Zudem gelang adesso erneut 2023 nach 2020, 2018 und 2016 die Erstplatzierung unter den IT-Arbeitgebern.

